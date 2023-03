¡SE CONFIESA! Gabriela Herrera afirmó que pasó duros momentos en ‘El Gran Show’, ya que sentía que estaban poniendo al público contra ella al pintarla como creída y arrogante porque es bailarina profesional. Según explicó, ni la misma Gisela Valcárcel pidió que paren mano con ella.

“(El líder del programa, la conductora no dijo: muchachos bajen un cambio y todos tranquilos) No, era al revés, era como me funciona y perfecto que tú seas la problemática, pero yo decía yo no soy así”, remarcó en entrevista con Giancarlo Granda.

Además, señaló que sí se reunió con Gisela Valcárcel y su equipo para enfatizar que ya no estaba cómoda con la polémica que se generó entorno a ella.

“Yo hablé con ellos en general, con todos los compañeros de testigos, y les dije me siento mal, no quiero seguir con esto, no me gusta que la gente crea algo que no es así”, expresó.

Gabriela Herrera sobre El Gran Show: “El bullying era muy fuerte”

Por primera vez, Gabriela Herrera confesó cómo fue su experiencia en el reality de Gisela Valcárcel, “El Gran Show”. La bailarina afirmó que recibió malos tratos e incluso mencionó la palabra “bullying” para describir sus vivencias en la competencia de baile.

“Era más quien hacía más show para la gente. No era un concurso de baile, era cualquier cosa menos un concurso de baile. Me sentía reprimida, deprimida, me sentía fastidiada, sentía el bullying demasiado fuerte”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Ezio reflexiona luego que su casa se inundó por lluvias: “No hay que quejarse, pensemos en aquellos que se quedaron sin casa”

Johanna San Miguel cuestiona a quienes minimizan su dolor por muerte de su perrita: “Es como tu hija”

Brenda Zambrano cuenta el fin con Guty Carrera: “Un cabrón, pinté al hombre perfecto, criticaba mi pasado”