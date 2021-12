EN OTRA FACETA. Rodrigo Cuba se volvió a enlazar en vivo al programa ‘En boca de Todos’ desde el restaurante recién inaugurado de su gran amigo Beto da Silva. Entrevistado por Ivana Yturbe, el ‘Gato’ presentó su sexy foto para el mes de diciembre como parte del calendario del magazine.

Fiel a su estilo, Tula Rodríguez intentó jugarle una broma al futbolista del Sport Boys por mostrarse en su mejor faceta. “Gato estás fuerte, no pues, estás sanito, come toda su comida”, dijo entre risas la conductora.

Rodrigo Cuba, quien ha vivido tensos momentos por su separación con Melissa Paredes, agradeció este reconocimiento al programa. “Agradecido con ustedes por esa deferencia y siempre es importante tener esos reconocimientos”, dijo tímidamente.

Esto sorprendió a Tula, quien en más de una oportunidad intentó vacilarlo por ser más comunicativo que en el enlace anterior.

“Eres un chico deportista, estás entre los más guapos. Felizmente que ahora está hablando, tienes que sentirte papi riqui, eres un chico deportista. Una vez que se saca los lentes esto se activa”, volvió a decir la conductora de televisión.

Por su parte, Ivana Yturbe también tuvo palabras para elogiar a Rodrigo Cuba y a su pareja Beto da Silva, ambos peloteros. “Qué mejor manera de cerrar el año, dos chicos super deportistas, el cuerpo completamente natural”, remarcó.

RODRIGO CUBA APADRINÓ RESTAURANTE DE BETO DA SILVA

Días atrás ‘Gato’ Cuba inauguró el restaurante de Beto da Silva frente a cámaras de televisión. Fue Ivana Yturbe quien los presentó al llegar al local en Miraflores para que ambos brinden una entrevista, sin embargo, Tula Rodríguez le agradeció al ‘Gato’ Cuba por la exclusiva, pues como se sabe tras el ampay de Melissa Paredes no ha aparecido en un programa en vivo y directo.

“Contento de poder apoyarlos acá a Beto e Ivana que son buenos amigos y bueno yo feliz por ellos que puedan abrir un negocio más. Hay un buen lomo saltado acá ah”, dijo.

Pero Tula no desaprovechó el momento para trolearlo y le dijo: “Usted anda chequeando los lomos y me parece bien, el de juguito, de carnecita, de pollo, ¿qué te ríes? Sabe de buen lomo y me parece bien”.