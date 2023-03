Génesis Tapia tildó de ‘cantinflas’ a Magaly Medina, a raíz que la popular ‘urraca’ aseguró que no le está yendo bien a la ‘pelirroja’ con respecto a su carrera de Derecho y por eso se acaba de integrar a una página similar al ‘Onlyfans’.

“Me parece súper cómico lo que dice Magaly, ha sacado una página diciendo que es mi ‘Onlyfans’ y eso es totalmente falso, porque yo no tengo ‘Onlyfans’ . La página que mostró es donde se publica fotos que no están en mis redes, así que, en vez de estar publicando fotos en bikini en Instagram, mejor lo publico en esta página (Unlok) y monetizo. Pensó que iba a encontrar un contenido de índole sexual o pornografía, pero nunca lo van a encontrar porque no me dedico a eso. No entiendo por qué tan ‘pica, pica’ o decir que no tengo clientes como abogada. Quiero aclararle que estoy en décimo ciclo, aún no he terminado mi carrera y por eso no puedo ejercerla porque no estoy titulada, sin embargo, aún siendo estudiante… soy becada por promedio ponderado. Además, el hecho que tenga aspiraciones en mi carrera o vaya a ser juez en algún momento, no significa que no me pueda poner un bikini. Acaso, ¿Ponerte un bikini te descalifica de ser una mujer inteligente o usar tus neuronas? Magaly también usa bikini y va a la playa. Ella es la cantinflas, siempre dice que es la protectora de las mujeres, pero es la primera que busca maltratar y minimizar a la mujer”, señaló Tapia.

Asimismo, resaltó que Magaly Medina es una mujer sin preparación, sin embargo, se cree con derecho de juzgar o emitir comentarios errados.

“Es una persona que no tiene carrera universitaria ni que llevó la mitad de la carrera, pero emite opiniones totalmente nescientes en cuanto a Derecho. Se cree la erudita, pero no domina ni la materia penal o civil. ¿Qué peso o trascendencia puede tener sus comentarios absurdos?”, agregó.

A su vez, dijo que toma con gracia las críticas de Medina y que no dejará de publicar sus fotografías en bikini por las críticas o comentarios malintencionados de la conductora.

“Soy libre de ponerme un bikini cuando me dé la gana o que pueda monetizar o publicarlas gratis en Instagram. Ese es mi problema. Un bikini no me descalifica como una mujer inteligente o me impide usar bien mis neuronas, así que seguiré monetizando con mis fotos”, mencionó.

