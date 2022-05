El cantante Gian Marco Zignago se presentó como invitado del programa “En boca de todos”, donde se sometió a un segmento en el que contaba detalles poco conocidos de su vida y sus planes a futuro. Una de las preguntas que más llamó la atención fue si tenía pensado volver a enamorarse.

Fue Tula Rodríguez la encargada de dirigir la entrevista y le preguntó al intérprete de “Te mentiría” si está buscando volver a enamorarse tras haberse separado de Claudia Moro, luego de 25 años de matrimonio.

“Yo no sé, lo que si se es que estoy agradecido del tiempo que he tenido. Estoy solo, pero eso no quiere decir que haya dejado de tener una familia”, respondió Gian Marco, asegurando que mantiene una buena relación con todos.

“No estoy buscando a nadie, y tampoco ando así. Estoy grabando un nuevo disco, preparando el concierto. De vez en cuando voy a un bar con mi manager a tomarme hasta la molestia (se ríe)”, agregó el cantautor peruano, quien ofrecerá un show en Lima el próximo 16 de julio.

Gian Marco habla de enamorarse de nuevo, pero recalca que tiene una familia

Como se recuerda, a finales del 2021, Gian Marco Zignago dio a conocer la noticia de su separación con Claudia Moro, causando sorpresa no solamente en sus seguidores, sino también en el mundo del entretenimiento y la música.

“Hace unos días estábamos hablando en una reunión familiar, porque como Claudia y yo no estamos juntos más de un año y medio, nos sentamos los cinco para que cada uno expusiera lo que piensa y lo que siente de cosas que están pasando y de los cambios que vienen ocurriendo”, contó al podcast " Se regalan dudas”.

