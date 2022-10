La modelo Giannina Luján indicó que no tiene prisa en casarse con su novio David, con quien tiene cinco años de relación sentimental y radica en España desde hace mucho tiempo.

“ Tenemos una relación sólida y estamos felices. El matrimonio es algo que no me quita el sueño , aquí (España) ya estamos registrados como pareja de hecho ante la ley y con eso es suficiente para ambos. Casarse lo vemos como algo tirado a la antigua”, comentó Luján.

Por cierto, Tilsa Lozano acaba de cumplir tres años con Jackson Mora... ¿Qué te parece?

A Tilsa le llegó el ‘viejazo’, la vida no la ha tratado muy bien, pero él también está ‘canoso’.

¿Por qué lo dices?

Me lo guardo para mí. La verdad, que si se cae o se rompe un pie... me interesa tres pepinos. No le deseo suerte ni el mal. Ni uno ni el otro porque gente así jamás sería mi amiga.

¿Crees que Tilsa cumplirá uno de sus sueños al casarse?

Casarse no significa ni te asegura nada, ya hemos visto muchos casos, con hijos y todo se separan. (El matrimonio) es más un teatro para los demás.

¿Hay planes de venir a Perú?

Sí. Debo comentar que estoy contenta porque mi papá se está recuperando de un cáncer que padece. Viví momentos muy duros por lo que está pasando, ha estado internado y perdió un riñón a causa de que no se trató su mal de la próstata a tiempo. Eso originó que se convirtiera en un cáncer. Lleva más de un año de quimioterapias y radioterapias. Gracias a Dios que está mejorando, pero aún le falta aguantar un poco más, sin embargo, es un hombre fuerte y confío que vencerá la enfermedad.