¡ASU! Durante el programa de ‘En boca de todos’, Gino Pesaressi no dudó en sacar cara por Valeria Floréz, esto luego que se afirmó que no tendría todas las cualidades para ganar el Miss Universo, si llega a ser Miss Perú.

“(Ricardo Rondón: ¿Tiene el porte para ser el Miss Universo?) No, puede ser Miss Perú, pero no puede llegar más allá”, respondió el invitado.

Rápidamente, Gino Pesaressi intentó destacar el crecimiento profesional de Valeria Floréz, pero fue interrumpido por sus compañeros de conducción: “No estamos evaluando su curriculum”, dijo tajante Rondón. “¿Me dejan hablar? (…) Pero, déjenme terminar”, recalcó el exchico reality.

Gino Pesaressi abandona el set EN VIVO: “Tienen favoritismo”

Ante la negativa de sus compañeros, Gino Pesaressi optó por salir del set y ubicarse en la zona de las cámaras para dejar que sus compañeros hablen. “Están en su linea, (Valeria Floréz) Es mi favorita (…) No se puede hablar”, agregó.

Tula Rodríguez le preguntó por qué estaba molesto a lo que respondió: “Porque no me dejan hablar (…) Todo bien, continúen, no pasa nada”, expresó.

Gino se molesta en En boca de todos

Tras la insistencia de sus compañeros, Gino Pesaressi regresó y señaló que el Miss Perú tiene muchas controversias. “Siento que muchas personas tienen un favoritismo ganado de cierta manera, pero esta noche se demostrará”, añadió.

