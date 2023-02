El cantante Giovanni Kral le sugirió a José María Barraza que reconozca y se haga cargo del bebé que tuvo con su expareja Andrea Muñoz, quien denunció que el también actor cómico se niega a darle el apellido a su hijo.

“Lo conozco a José María, como persona y compañero de trabajo. Es un tipazo, humilde y súper chévere, pero nunca hemos tocado temas personales”, expresó Muñoz.

Su expareja Andrea Muñoz señaló que aún no firma a su bebé ni se hace cargo de él... ¿Qué le sugieres?

Lo único que le podría aconsejar es que entable una conversación con la madre para llegar a un acuerdo por el bienestar de ese niño, de repente puede pasar cosas que una no las quiere ni planifica, pero lo importante es quedar como caballero y buen padre. A veces, las personas cometemos errores, pero es mejor dejar un buen legado y ser buen padre. Yo también las vi duras en tiempo de pandemia, pero me conseguía al menos 40 soles para mandarle con todo el amor del mundo a mis hijos. Ellos no tienen la culpa de nada. En pandemia estuve vendiendo mis kekes y lo repartía hasta cierto horario, pero todo lo hacía con tal de llevarles algo a mis hijos.

Por cierto, ¿Cómo te va con tu carrera musical?

Bien, sigo con mis presentaciones y no me puedo quejar porque gracias a Dios que me va bien, sin embargo, me gustaría tener un poco más de vitrina en televisión. Estoy alejado de los escándalos, de los temas mediáticos y me siento bien así. Quiero dar que hablar por mi música y traspasar fronteras. Hace poco estuve de gira por Europa y Chile, así que súper feliz por el cariño y respaldo del público. Tuve una gira muy exitosa, ahora estoy alistando un nuevo viaje a Estados Unidos, estamos esperando que se concrete y ojalá que se dé para la mitad de año.

LO DEMANDARÁ

Cabe mencionar que Andrea Muñoz indicó que José María Barraza no ha tenido la intención de conocer a su bebé ni tampoco reconocerlo, tal es así que anunció que iniciaría una demanda por alimentos en contra del cantante.

“Me llamó cuando el bebé tenía tres días de nacido, me quería hacer una ‘jugada’ para llevar al bebé con engaños para hacerle una prueba de ADN. Más me importa eso que hacerse responsable de su hijo. Ya me cansé de esperar o tener paciencia, así que voy a actuar legalmente” , refirió Andrea Muñoz.

“No tengo idea dónde localizarlo (a José María), lo que tiene mi hijo es lo que amablemente me ha donado la gente, él (Barraza) ni pregunta como está el bebé o pregunta cómo estoy yo tras dar a luz”, agregó.

