La conductora Gisela Valcárcel reapareció en televisión a través de una videollamada con el programa “América Hoy”, donde aprovechó un momento para enviar un mensaje a su público por el Día Internacional de la Mujer.

“Escucho a todas hablando de cómo se nos califica a las mujeres cuando tenemos algún éxito, yo no creo que estas calificaciones vengan tanto de los hombres, vienen de nosotras mismas. Hoy somos las mujeres, he escuchado a mujeres hablar mucho más de nosotras que los hombres. Somos nosotras quienes podemos hoy cambiar”, manifestó.

“Es maravillo ver que a pesar de lo tremendo que digan de ti, de lo que piensen de mi, de cualquier mujer hay millones de mujeres que avanzan sin escuchar. No hay que escuchar todo, hay que escuchar esa voz dentro de nosotros. Mariela y yo hemos sido vedettes, yo seré vedette hasta el final”, añadió Valcárcel.

La reconocida presentadora de TV también fue consultada por el motivo de su viaje a Miami, Estados Unidos, a lo que Édson Dávila señaló que estaría allá por “amor”. La respuesta de Valcárcel no se hizo esperar.

“Tu crees que tengo ganas de enamorarme con todo lo que me ha pasado, ¿tú crees?... Ayer vi (un chico) de ojos celestes, pero mejor no, dejémoslo ahí. Tenía 32 o 33 años, no era para mí”, precisó.

Mensaje de Gisela Valcárcel por el Día internacional de la mujer

Por otro lado, Gisela Valcárcel también se refirió a las recientes declaraciones de Jorge Pozo, padre biológico de Ethel Pozo, y agradeció el apoyo que ha sentido de sus amigos y familiares.

