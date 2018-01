Gisela Valcárcel celebra sus 55 años ¡Feliz cumpleaños!

Gisela Valcárcel cumplirá hoy 55 años y contó que los recibe con el corazón agradecido. ¡Feliz cumpleaños Gise!



Gisela Valcárcel, en tus redes sociales comentaste sobre tu nuevo programa, ¿ya tiene fecha de salida?

Estamos trabajando en eso, seguimos viendo detalles.



Ver a Federico y Katia (en el reel promocional) llamó mucho la atención, ¿entrevistarías a Laura Bozzo y Cristian Zuárez, ahora que se dice retomaron su relación?

He escogido seis parejas y espero que cada una de ellas sea para el televidente una entrega divertida. Federico y Katia encantarán, por lo demás no adelantaré nombres, pero no entrevistaré a la pareja que mencionas.



Cambiando de tema, mañana (hoy) cumples 55 años, ¿qué esperas de este nuevo año?

¿Qué espero? Ay, no sé, tengo tantas cosas, pero los recibo con el corazón agradecido y estoy muy contenta.



(C. Chévez)

