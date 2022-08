¿QUÉ PASÓ? En La gran estrella, Gisela Valcárcel expuso el caso de Jadira Sosa, una de las participantes del programa que, durante su época escolar, sufrió bullying y que también se sintió atacada en el bus de programa.

Según detalló Jadira, “todos” la atacaron por dar su opinión por el tema de Indira Orbegoso. “En el bus hubo un conflicto, muchos compañeros me dijeron un montón de cosas y me he sentido muy mal. Yo he sufrido bullying desde muy pequeña”, detalló.

Tras ello, en el set, la participante rompió en llanto y Gisela Valcárcel se disculpó con ella por el momento que tuvo que pasar.

“Quiero levantar mi voz, que es la voz de millones de persona en el mundo, contra el bullying, Jadira, Julio, Manuel y muchos aquí han sufrido bullying (…) Jadira sufrió en su colegio que la encierren en un baño, que le corten el cabello y sufrió en nuestro propio bus también bullying, lo lamento mucho, no volverá a ocurrir”, dijo.

El llanto de la participante que sufrió bullying

