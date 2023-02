¿LA VETARÁN? Michelle Soifer y Ethel Pozo tuvieron una fuerte discusión EN VIVO en pleno programa de ‘América Hoy’. La cantante criticó que se la cuestionara por su forma de vestir, mientras que la conductora defendió la idea que “debe tener correa”. Ante el incómodo momento, Edson Dávila ‘Giselo’ deslizó la posibilidad que ‘Michi’ no vuelva a ser invitada al magazine.

“Ojo que vivimos en una democracia y libre expresión y no podemos comprar los comentarios, yo soy libre y para eso estudié comunicaciones, para hablar libremente. No puedo de estar forzada hablar de alguien ” , justificó la hija de Gisela Valcárcel.

Esto hizo que Michelle Soifer explotara y le dejara en claro que “cada uno va a donde quiere”, al asegurar que por las críticas de Ethel no volvió a pisar el set de ‘América Hoy’. El popular Giselo quiso apaciguar esta pelea y comentó.

“Prepárate más bien Michelle porque después de esto no vas a venir en un año” , dijo en referencia a que sería vetada del programa de la productora de Gisela Valcárcel.

Micheille Soifer regresa a "América Hoy"

MICHELLE SOIFER CUADRA A ETHEL EN VIVO

Michelle Soifer tuvo un abrupto ingreso al programa de ‘América Hoy’ luego que intercambiara palabras con Ethel Pozo en pleno EN VIVO. La cantante cuadró a la hija de Gisela Valcárcel por cuestionar duramente una vestimenta que se puso meses atrás para ‘El Gran Show’. La artista incluso se presentó con el mismo traje para evitar las críticas.

“ Puedes dar tu punto de vista, pero no creo que deben de ser tan rígido, duro, me pareció muy feo su comentario , con todo el cariño”, inició diciendo Michelle Soifer. Esto provocó que Ethel Pozo reaccionara inmediatamente.

“Si eres conductora de televisión sí tienes que dar tu punto de vista como muchos temas. ¿En tu carrera Michelle no te gusta que te critiquen nada?... En mi caso, yo nací cuando mi mamá era famosa, siempre acepto las críticas, yo me río de ellas. Siempre nos preparamos, Michelle . Lo que pasa es que hay que tener correa. Es válido que no te guste, pero es un comentario sobre tu ropa”, acotó.