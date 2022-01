La modelo Giulliana Barrios señaló que desde hace dos años está soltera, sin embargo, le han dado ganas de volver a enamorarse este 2022 y dejar de estar en ‘modo bichota’. Además, descartó que sea una mujer exigente con los hombres.

Giulliana, ¿Es verdad que tienes nuevo galán?

Nada que ver, ¿de dónde han sacado eso?, sigo soltera.

¿Esperas encontrar el amor este 2022?

Sí. Ya descansé, estuve soltera dos años, saliendo con alguien, pero no funcionó así que me gustaría encontrar el amor. Ya es hora de enamorarse, ya mucho modo bichota y potra indomable. Ya mucho, así que necesito que me agarren las riendas y controlen un poco.

Quizá eres muy exigente y los hombres se espantan...

Nada que ver, soy cero exigente, soy un pan de Dios y lo que menos hago es exigir. Con que me quieran, den amor, comprensión, cariño y ternura soy feliz. Estoy buscando novio, así que haré una convocatoria nacional (risas).

Por cierto, grabaste para el programa ‘JB en ATV’... ¿Cómo te has sentido con el elenco?

Me sentí como pez en el agua porque me gusta mucho el tema cómico en televisión, quería que me invitaran desde hace tiempo, desde hace muchos años sigo el programa y me parece súper chévere.

Si te proponen ser parte del elenco actoral... ¿Aceptarías?

Encantada. Sería muy feliz si eso se da.





TE PUEDE INTERESAR: