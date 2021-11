Giulliana Rengifo no tardó en responder a Magaly Medina, quien aseguró que su esposo Alfredo Zambrano se avergonzaba de haberla tenido como ‘snack’, además, la norteña también se pronunció sobre la advertencia que lanzó la popular ‘urraca’, quien dijo que el notario ya le mandó una carta notarial a cantante.

“A un hombre no le puedes obligar a que reconozca una relación cuando él no la tiene en su cabeza ni en su corazón. Para él (Zambrano), las dos relaciones serias en su vida, han sido su exesposa y yo, que soy su segunda esposa, pero no queramos obligar a un hombre a que cuente como relación a su snack. Ahora... que se avergüence del snack es otra cosa, se avergüenza pues. Mi esposo ya está tomando las medidas legales, ya envió una carta notarial y creo que va a enviar un par más. A él no le gusta que lo embarren y es libre de tomar las acciones legales que considera. Yo estoy para apoyarlo”, expresó Medina en su programa.

Giulliana, Magaly anunció que Alfredo Zambrano ya mandó una carta notarial... ¿Te ha llegado alguna notificación?

Si me llega algo, mi abogado se encargará del tema, pero no creo que llegue porque ya sería jalado de los pelos. Aquí nadie quiere hacerle daño a nadie. Ya se aclaró que yo no me metí en ninguna relación y que no fui la amante de nadie. Eso era lo que quería que se sepa, lo único que dije fue mi verdad y parte de mi vida.

Magaly señaló que fuiste su ‘snack’, más que nunca existió una relación... ¿Te incomoda que se refiera así de tu persona?

Con respecto a indirectas o insultos... es cuestión de ella. Yo me considero una mujer de verdad, trabajadora, por el hecho que no tenga el estatus social que ella ha alcanzado no quiere decir que me pueda descalificar como mujer.

¿Te consideras un ‘snack’?

No sé qué tanto saca cara por las mujeres y luego me califica como snack. Eso es bajo total. Yo no me considero un snack, en todo caso, fui el mejor snack que ella puede pensar. Me considero una mujer de verdad, guerrera, luchadora y puedo estar con el hombre que yo quiera.

¿Crees que le molesta que te hayas involucrado con su esposo?

Si pues... Que me califique de snack no habla bien de ella, pero al final de todo... ella (Medina) vende show, busca que una le responda para que eso le dé rating, es parte de su trabajo también. Si algo le molestó debería quedarse callada. La que queda mal es ella.

Por cierto, señaló que hablaste por publicidad... ¿Qué te parece?

Mi nuevo tema musical ya estaba sonando desde antes que salga todo esto, se dio coincidentemente. Yo sigo trabajando igual, es la segunda vez que vengo a Europa y sin necesidad de hablar de ella.





