El modelo Greg Michel marcó distancia con la expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini y aclaró que jamás vendería sus ‘packs, tal como lo hace el popular ‘Principito’. Además, reveló que constantemente recibe propuestas indecentes.

“ A Giuseppe lo conozco, hemos compartido en eventos y nunca he tenido problemas con él, sin embargo, no me parece que venda sus packs a mujeres o hombres . Cada uno tiene su forma de lucharla en la vida o de trabajar, pero es algo que yo no haría porque gracias a Dios que tengo mis negocios y me va bien. En la vida se tiene que ser constante porque la plata no cae del cielo. Tengo entendido que él está en Bolivia y quizá las cosas no están fáciles por ahí”, precisó el belga.

¿Harías lo mismo que Giuseppe?

He pasado un año súper difícil y con altibajos (a raíz que tuvo un accidente), pero gracias a Dios que no he tenido ni tendría la necesidad de hacer esas cosas. No lo haría porque no es mi esencia ni tampoco personalidad. Trabajo honradamente y no tengo que agachar la cabeza ante nadie. Yo sí puedo decir que todo lo que tengo o he logrado en la vida es gracias a mi esfuerzo, trabajo y dedicación. No le debo nada a nadie ni tampoco me gusta pedir.

¿Te hacen propuestas indecentes?

Propuestas indecentes llegan todos los días. Hace poco, tuve una mala experiencia porque un chico me estaba insistiendo para vernos, me mandaba 500 o 1000 dólares con tal que nos veamos, así que decidí exponer su identidad en mis redes sociales. Mucha gente me escribe como si estuviera en venta o fuera comprable. Yo no me vendo con nadie ni por nada del mundo. Es algo que no haría, así no tuviera mis negocios. Soy un hombre con principios y valores que me han inculcado en mi hogar.

¿Cómo estás en el aspecto sentimental?

Pasando por un momento complicado porque no he logrado encontrar estabilidad ni felicidad emocional desde que terminé con mi pareja el año pasado. Estuve seis años con ella, pero cometí un gran error al alejarme de ella. Estoy solo, son los errores que uno tiene que pagar, así que sigo para adelante. No tengo prisa volver a enamorarse aún, estoy en un proceso de sanación y enfocado a mi gimnasio en Los Olivos. He quedado sorprendido con la aceptación del público, es fantástico y deseo seguir creciendo empresarialmente.