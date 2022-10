El modelo y chico reality Guty Carrera volvió a Perú para anunciar el lanzamiento de su último proyecto: un libro llamado “Ámame que me vas a perder”, en el que contará detalles poco conocidos de su vida. Además, será el proyecto en el que debutará en el mundo de la literatura.

Guty Carrera, quien tuvo diversos romances durante su época como competidor de reality, reveló que en su libro hablará de muchas cosas que en su momento no pudo por temas legales. Asimismo, dio algunos nombres de personajes de la farándula que estarán en su texto.

“Este libro en realidad tiene muchos pasajes de mi vida, el libro se llama: Ámame que me vas a perder… Es más está Tula por ahí, pero bueno la verdad es que este libro son pasajes de mi vida, yo en algún momento de mi vida no podía hablar, no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me había puesto”, señaló Guty al programa “En boca de todos”.

“Hoy en día ya no la tengo (la mordaza) y empecé a escribir porque era una manera de desfogar lo que yo sentía, lo que yo pensaba. No es un tipo de defensa, es únicamente en primera persona hablar de mi experiencia, de lo que a mí me pasó, de lo que yo sentí”, añadió el hijo de Edith Tapia.

Guty Carrera se encuentra en Lima

Como se recuerda, Guty Carrera se encuentra en Lima en medio de la promoción de su nuevo libro, por lo que ha visitado algunos programas locales. Recientemente el modelo se sometió a una cirugía en su mano tras sufrir un accidente doméstico.

A través de sus redes sociales, el ex integrante de “Esto es Guerra” explicó que se provocó un corte en la mano izquierda cuando cortaba una palta, lo que hizo que requiriera atención medica de manera inmediata.

