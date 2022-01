MANTIENEN LA CHISPA. El segundo día de ‘Esto es Habacilar’, nuevo formato de ‘Habacilar’, bajo la conducción de Roger del Águila y Johanna San Miguel, inició con una divertida secuencia de baile que protagonizaron los presentadores y las modelos del programa.

Pero, quien se robó las miradas de todos los presentes fue Roger del Águila, quien al ritmo de la canción Oda Odes de Exporto Brasil, no dejó de moverse por todo el estudio. “No para, no para y sigue. Le das cuerda y sigue”, dijo Johanna San Miguel.

En otro momento, el conductor incluso mandó besos a la cámara; sin embargo, el protagonista del popular baile “Chivito” terminó quedándose sin aire.

“Así empezamos, hoy martes 25, el segundo programa de esto es Habacilar, muy agradecidos con la acogida del día de ayer”, señaló la conductora del espacio.

‘Esto es Habacilar’: Roger del Águila y su divertido baile al inicio del programa concurso (Video: América TV)

‘Esto es Habacilar’: ¿A cuánto asciende el premio en efectivo de los concursos?

Uno de los cambios que presenta el nuevo formato de ‘Habacilar’ es que los premios de los concursos ya no son en dólares. Durante la emisión del primer programa, se pudo comprobar que el premio económico ahora es en soles y asciende a los 500.

“Le hemos quitado el sueldo a los guerreros para dárselos al público”, aseguró Johanna San Miguel luego que se conociera que el premio será de 500 soles al público que se anime a participar y ganar.