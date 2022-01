Periodismo de periodistas. Para llegar a la verdad hay muchos jirones que se transitan y varias historias increíbles por contar. Esas que pocos conocen y que suelen ser tan o más interesante que la misma noticia. Giovanna Argandoña Liza pertenece a la raza de reporteros que sacan a relucir su audacia para conseguir ‘lo que nadie tiene’. Creo un personaje para ingresar a la boda de Roberto Martínez y Viviana Rivasplata, tuvo una anécdota ‘picante’ con Alan García. Dejó ATV y hoy conduce su programa NTV noticias edición mediodía por la web NacionalTV. Una carrera profesional con todos los ingredientes.

El primer trabajo

Mientras estudiaba mi carrera, fui anfitriona de dos marcas de cerveza. Me vestía con mi uniforme blanco en las discotecas de Chacarilla. Nunca vi un futbolista, solo a Gianmarco, que estaba acompañado de su esposa.

La jefa más ‘brava’

Sé que a muchos colegas les ha tocado que les griten y hasta les destruyan lo que han escrito, pero en mi caso, no me pasó, ni nunca estaría de acuerdo con ello. Pero tuve de productora a Ana María Rondón. Ella te miraba y tu sabías que te estaba ‘put..’, no era necesario que lo haga.

La osadía

En el 2002 se casaron en Chiclayo, la modelo y ex reina de belleza Viviana Rivasplata y el ex futbolista Roberto Martínez. Ese día me hospedé en el mismo hotel donde iba a ser la ceremonia y la fiesta. Me puse linda, muy regia, puse mi mejor actitud y me vestí para ingresar a la reunión. Bajé con una carterita en mano, donde estaba mi camarita. En la puerta me pidieron mi invitación y respondí muy seria: ‘Soy la prima de Viviana’ y me dejaron pasar. Grababa todo: los novios, la fiesta, el baile. Me emocioné y seguí filmando, hasta que Roberto se dio cuenta, mandó a los de seguridad y corrí hasta afuera, donde estaba el chofer del diario y le entregué mi material. Cumplimos el objetivo.

El peligro

En el 2001 Juan Clímaco Basombrio mató a martillazos a su amiga y dejó en estado de gravedad a la empleada de la casa. Yo trabajaba en ‘Después del crimen’ y fui durante 8 meses al penal de Lurigancho, donde lo habían recluido. Mi objetivo era convencerlo para que me de la entrevista, que se la estaba negando a todos los demás medios de comunicación. Me comentó que una revista le ofrecía dinero a cambio de sus declaraciones, pero él no aceptó. Entablamos un buen diálogo y después de ese tiempo, accedió. El problema surgió después, cuando un día me llamó desde la cárcel a mi número personal. No se lo había dado y no sé cómo lo había averiguado.

Se pagó sus estudios trabajando como anfitriona de marcas de cerveza

El atrevimiento

Luis Castañeda Lossio postulaba a la presidencia de la República. En esos días se hablaba mucho qué los candidatos deberían someterse a la prueba del pelo y hacerse un examen toxicológico. Me enviaron a reemplazar a una colega donde estaba el ex alcalde de Lima y le propuse que se someta a lo que tanto se pedía. Me dijo que no había problema y saqué una tijera y le corté el cabello delante de todos.

El ‘roche’ con el presidente de la República

Estaba cubriendo una conferencia de prensa de Alan García que gobernaba el país y nos encontramos con una torta, porque era su cumpleaños. Cuando acabó todo lo protocolar, él mismo se acercó a invitarnos a probar y estaba cortando y veo que era un trozo grande y comenté: ‘Doctor, qué buen pedazo’ y al instante levantó su mirada y sonriendo me dijo: ‘Cuidado que en su medio le van hacer problemas’ y no sabía dónde meterme. Llamé a mi productora y me dijo: ‘Ya sé todo, pero ten cuidado, que ese es un zorro viejo’.

