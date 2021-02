La modelo Ivana Yturbe contó que postergará su matrimonio civil con su novio , el futbolista Beto da Silva, sin embargo, resaltó que se casará de todas maneras pues no le importan las críticas que ha recibido en los últimos días.

“La boda va a posponerse un poquito, para todos los que pensaron que era el 16 (de febrero), no era así, era el 6. Vamos a mover la fecha, pero no hay manera que diga cuál es, el regalo más lindo que voy a tener es que nadie se aparezca el día de mi boda”, afirmó Ivana en ‘América hoy’ y añadió que no le hace caso a las críticas.

“He tenido el año más maravilloso y estable de mi vida, así que imagínense si voy a escuchar las críticas. Estoy feliz y quién mejor que yo para decidir si me caso o no. Es algo que haré digan lo que digan u opinen lo que opinen”, comentó.

A su vez, contó que después de casarse con el futbolista se mudará con él a la ciudad de Trujillo, tras darse a conocer que reforzará al equipo de ‘Universidad César Vallejo’.

“De todas maneras (se irá a vivir a Trujillo), pero sin dejar de lado lo que es mi carrera o cosas que hago porque trabajo mucho con mis redes, así que tengo la oportunidad de irme sin dejar mi carrera de lado”, dijo Ivana, quien prefirió no hablar de su expareja Mario Irivarren porque es un ‘tema del pasado’ y por respeto a su novio