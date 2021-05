Después que Tilsa Lozano reciba un segundo bouquet el último fin de semana en ‘El artista del año’, el empresario Jackson Mora rompió su silencio y manifestó que también tiene la ilusión de casarse con la guapa animadora y anunció que pronto la sorprendería con la pedida de mano. “Me gustaría casarme con Jackson, pero tiene que fluir de forma natural. No me gustaría que sea algo forzado, tienen que darse las cosas muy natural (la pedida de mano). No creo que nos casemos este año, se tiene que tomar un tiempo para organizar bien las cosas. ¿Si me gustaría casarme de blanco? Claro que sí, me lo merezco”, pronunció Lozano días atrás.

Asimismo, el peleador manifestó que confía plenamente en su pareja y aclaró que no le incomoda que la ‘ex vengadora’ opine sobre el desenvolvimiento o aspecto físico de los participantes del reality de Gisela Valcárcel, tal como Fabio Agostini o Diego Val.

Jackson, Tilsa recibió por segunda vez un bouquet en ‘El artista del año’… ¿Para cuándo el matrimonio?

Nosotros estamos bien, eso (boda) ya viene pronto.

Entonces, cuando menos se lo espere la vas a sorprender con la ‘roca’…

Sí. Ya en cualquier momento, es una sorpresa, si le digo cuando va ser ya no tiene encanto.

A veces le toca comentar sobre algún participante del reality y dice: ‘Mi amor, por favor apaga el televisor’… ¿Te incomoda?

Es parte del show, conozco bien a Tilsa, sería incapaz de faltarme el respeto con cualquier cosa que quieran interpretar, muchas veces la recojo (de las instalaciones de ‘América Televisión’ de Pachacamac) y sé que solo va a trabajar. Me da mucho gusto que esté trabajando ahí.

¿No hay celos?

No. Celos es si tuviera conversaciones, saliditas con alguien o frecuente una reunión, eso es otra cosa, pero los comentarios (sobre los participantes) son parte del show.

Tilsa ha dicho públicamente que le gustaría casarse contigo… ¿Tienes la misma ilusión?

Claro, es mutuo, pero ya llega su momento. Ustedes (prensa) son los más ansiosos que nosotros.

Tilsa manifestó que le gusta marcar su territorio… ¿También lo haces?

Creo que no es necesario, todo el mundo sabe que estamos juntos, en ese aspecto soy muy relajado.

Si te llega la invitación para participar en el programa de Gisela Valcárcel… ¿Aceptarías?

No es lo mío. Tilsa y yo lo tenemos conversado. Muchas veces he aceptado una nota en mi gimnasio, pero nada de ir a un canal. No me siento preparado para eso. Lo mío es el deporte y eventos.