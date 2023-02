FUERTE. Jair Mendoza reconfirmó que Sergio George habría presionado a Yahaira Plasencia para que deje en pausa su relación, esto pese a que el mismo productor negó que haya intervenido en la vida privada de la salsera.

“Creo que fue claro y ustedes lo notaron, yo no tenía ni siquiera que decirlo. Él dejó de seguir a Yahaira, las cosas fueron claras y yo vine a decir el momento que estaba viviendo”, expresó.

Al ser consultado sobre si le gustaría trabajar con él, Jair Mendoza ninguneó al productor internacional y descartó que lo necesite para impulsar su carrera.

“En este momento de mi carrera no lo aceptaría, creo que estoy viviendo otras etapas, porque no es momento. No me suma ni me resta”, puntualizó.

Jair Mendoza sobre Sergio George: Hay cosas más importantes

Jair Mendoza, pareja de Yahaira Plasencia, remarcó que está muy feliz y que “hay cosas más importantes” para él.

“La verdad la sabemos los involucrados, yo no tengo que convencer de lo que dije (...) En estos momento, estoy en una etapa muy tranquila y feliz, hay cosas más importantes”, remarcó en América Espectáculos.

Asimismo, enfatizó que cuenta con una amplía carrera musical. “Vengo cantando desde los 17 años, he pasado por diferentes etapas en mi carrera musical, tuve la oportunidad de ser nominado a los Latin Grammy con “cosa nuestra” una agrupación peruana (...) Ahora me concentro en la salsa romántica”, agregó.

