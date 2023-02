¡UYYYY! Janet Barboza cuestionó a Carol Reali, la popular Cachaza, por dejar a Rafael Cardozo solo con un colchón y una TV, según las declaraciones del mismo brasileño. Para la ‘rulitos´, siempre existe un cariño por una persona con la que has compartido años de tu vida.

“Después de 12 años que es un cuarto de vida prácticamente con alguien, esperas un poco de respeto, un poco de tino, y no dejarlo pelado, como lo han dejado a Rafael”, dijo la conductora de América Hoy.

No obstante, Ethel Pozo aclaró que no fue en malos términos y que el mismo Rafael le dijo a Cachaza que se lleve todo, pero Janet insistió. “Rafael ha salido a reclamar (...) Debías dejarle un plato, un tenedor o un vaso”, agregó.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre su ex Carol Reali?

En una entrevista, Rafael Cardozo cuestionó a su expareja por exponerse con su nueva relación, ya que considera que debería existir un luto.

“He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también , entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, agregó.

