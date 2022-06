El programa “América Hoy” vivió un tenso momento luego que Janet Barboza y Brunella Horna discutieran en vivo por un comentario de la joven conductora. Y es que Barboza se molestó luego que su compañera mencionara a su pareja Miguel Bayona.

Durante un segmento del programa, las conductoras se refirieron a la canción “Te felicito” de Shakira y Rauw Alejandro, donde señalaron que el tema estaría dedicado a Gerard Piqué. Ante esto, Brunella le preguntó a Janet Barboza: “¿Le dedicó Miguel esta canción?”.

“Miguel es un hombre maravilloso, lo quiero mucho y hablamos todos los días. Te voy a pedir Brunella Horna que no lo vuelvas a mencionar, así como yo no menciono a Richard (Acuña) porque no le gusta que lo mencionen en televisión. Te pido por favor”, respondió, notablemente incómoda Janet Barboza.

Como era de esperarse, Brunella Horna se defendió y continuó la discusión con la experimentada presentadora. “La señora está pidiendo y pidiendo la canción de Shakira, ¿Qué significa esa canción?”, dijo.

Ante esta incómoda situación, Ethel Pozo tomó la palabra y le pidió a sus compañeras que no peleen. Eso sí, le dio un mensaje a Janet Barboza. “Hay dos cosas, dices que sigues queriendo a Miguel, yo creo que como amigos. Además, estoy de acuerdo que no toquen el nombre de los novios. Ya estuvo bueno”, señaló Ethel.

Como se recuerda, desde hace varios días Janet Barboza ha señalado que su relación con Miguel Bayona no atraviesa un bueno momento, esto debido a la distancia y lo poco que se ven.

