Janet Barboza salió en defensa de su novio Miguel Bayona, quien fue acusado por su expareja Rosario Mossone de no cumplir con la manutención de sus dos hijos desde enero del 2020 y cuya suma asciende los 29 mil soles, según el informe que emitió el programa ‘Magaly Teve, la firme’.

Janet, ¿Qué tendrías que decir sobre las acusaciones a tu pareja?

Jamás podría estar con un hombre que no cumple con sus hijos, de ninguna manera. Lo que te puedo decir es que Miguel tuvo una separación muy dura y tormentosa hace cinco años, él nunca tuvo una buena relación con la mamá de sus hijos porque ella siempre quiso retomar la relación. Cuando Miguel empezó a salir conmigo, tras un año y medio de estar separado, el primer año no podía ver a sus pequeños porque siempre que iba a ver a los niños se lo llevaban a Lunahuana, Pisco o Ica. Es más, lo denunciaron por querer ver a sus hijos. Luego de eso, Miguel intentó hacerse amigo de su ex y surgieron problemas porque ella no le quiere firmar el divorcio hace tiempo.

¿Miguel está al día con la manutención de sus hijos?

Miguel está al día con sus hijos, él tiene todos los recibos y vouchers del pago, pero no solo de los colegios sino de los depósitos que le hace. Miguel no es un hombre millonario, pero es un papá que cumple.

Entonces, ¿Por qué crees que lo denuncian?

El afán de incomodar a Miguel no es de ahorita sino desde hace cuatro años. Miguel tuvo una separación muy dura y tormentosa. Él nunca tuvo una buena relación con la mamá de sus hijos porque ella siempre quiso retomar la relación. Sin embargo, ahora viene a denunciar porque Miguel tiene otra hija mayor, que tiene 15 años y es la joven que se ha ido a estudiar a Estados Unidos. El conflicto nace porque ahora ella (expareja de Bayona) dice: ‘Por qué le vas a dar más a ella que a mis hijos’.

El programa ‘Magaly Teve, la firme’ indicó que Miguel podría ir preso de seis meses a dos años, tras no cumplir con el pago de devengados...

Un medio de comunicación tiene mucha responsabilidad, más allá de que la otra persona te caiga bien, pero uno siempre tiene que ajustarse a la verdad porque luego todas las mentiras se caen. El periodista siempre va a buscar las dos fuentes y tratar de ser objetivo. Esto (informe) es muestra del poco profesionalismo que hay en televisión, se debe preocupar más por hacer un buen programa que preocuparse por si Jossmery Toledo va a darte unas clases de gimnasio y se queda con tu marido (Alfredo Zambrano). Si piensas así es porque sabes de qué ‘pata’ cojea tu ‘Pavarotti’.

¿Miguel piensa enviar una carta notarial al programa de Magaly?

No creo que pierda su tiempo en eso, porque ya sabe quién conduce, dirige y (Medina) no tiene ningún tipo de credibilidad. Hoy más que nunca podría haber demostrado un poco de profesionalismo, pero no lo tiene. (Magaly) se deja lleva por su hígado, con tal de dañar y mancillar la honra de las personas no me importa nada. En vez de preocuparse en que si pasa una chica y le puede quitar el marido, que se preocupe por ser una mejor profesional porque no lo es. (L.Gamarra)