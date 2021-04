Después de haber entrevistado a Tilsa Lozano y posteriormente a Jackson Mora para el programa ‘América hoy’, la conductora Janet Barboza aseguró que mencionados personajes están realmente enamorados y que no necesitan fingir que son la pareja perfecta, tal como lo hacía la presentadora de televisión, Magaly Medina con su todavía esposo Alfredo Zambrano. “Cuando le hice la entrevista a Jackson me habló 20 mil veces de Tilsa detrás de cámara, toda la conversación giraba en torno a ella, lo vi súper enamoradísimo. Hay mucha gente que habla sin saber y otros, que por la ‘mala leche’ que le tienen a ella (Lozano), dan a entender que Jackson es un hombre sin recursos, pero él es un próspero empresario. Lo importante es que Tilsa y Jackson están enamoradísimos”, refirió Barboza.

Asimismo, la popular ‘rulitos’ opinó sobre las recientes declaraciones de Alfredo Zambrano, quien dijo que sigue amando a la popular ‘urraca’ y que negó que su matrimonio haya terminado por alguna infidelidad.

Janet, ¿Celebras el buen momento que atraviesan Tilsa y Jackson?

Sí. El amor de ellos se ha puesto cada vez más fuerte contra viento y marea. Vimos que su relación empezó de una forma no fácil porque ella (Lozano) es bastante mediática, sin embargo, ha pasado el tiempo, los años y su amor se ha afianzado, cosa que al revés le ha sucedido a otras parejas mediáticas, que nos vendían historias de fantasías a través de las redes sociales, haciéndonos creer que el amor era perfecto, que tenían una familia feliz, pero todo era una mentira. En el caso de Tilsa y Jackson sí es un amor real.

Parece una indirecta muy directa hacia Magaly, hace unos días Alfredo Zambrano dijo que todavía ama y que no hubo infidelidad en su matrimonio…

Lo que él está intentado ser es mostrarse caballeroso, lo que está tratando es como que: ‘La dejé, me aburrí de ella por tóxica y nociva, pero no tengo que quedar como el malo’. Las únicas veces que los he visto felices a esta parejita es cuando tenían una botellita en la mano, era una pareja básicamente de redes sociales y de sus copitas. Creo que él (Zambrano) está en otra, hace mucho tiempo hay rumores y si el río suena es porque piedras trae. El tiempo nos dará la razón a quien tenga la razón.

De otro lado, ‘América hoy’ continúa liderando en rating en su horario… ¿Cómo toman la aceptación del público?

Somos líderes desde que empezamos, desde el primer programa somos líderes a Dios gracias. Estamos agradecidos con el público, hemos logrado acoplarnos perfectamente y la gente percibe eso. No somos mujeres acartonadas, no somos maniquíes, somos mujeres reales y así nos mostramos. Hay mujeres que se identifican con Ethel (Pozo), Melissa (Paredes), con Edson (Dávila), con Christian (Domínguez) y conmigo, así que hay para todos los gustos.









