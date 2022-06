Jazmín Pinedo vuelve a generar polémica por su enfrentamiento con Magaly Medina. La conductora de “+ Espectáculos” no tuvo reparos en responder a los cuestionamientos de la presentadora de ATV, quien en su programa habló sobre el rating del espacio de América TV.

En ese sentido, Jazmín Pinedo aprovechó su pronunciamiento para referirse a las críticas en su contra y recordar que, en tema de rating, el programa “Magaly TV, la firme” tampoco sería líder de su horario, siendo superado por una novela de América TV.

“Deje de mentirle a la gente. Si quiere hablar de rating, yo le hablo de rating. A usted la revolcaba toda la vida ‘Al fondo hay sitio’ antes y hoy la revuelca ‘Luz de Luna’, usted no es la líder de su horario, no lo es”, señaló Pinedo.

“Si quiere hablar de rating, ahondemos un poco más. Los artistas de los que habla son los que le dan rating, ellos son porque usted solita no puede con su opinión. Así que deje de mentirle a la gente que ya no le cree porque ya perdió credibilidad, ya no la siguen y yo estoy aquí para recordárselo”, agregó.

Jazmín Pinedo se enfrenta a Magaly Medina

RECORDÓ ENTREVISTA DE MAGALY

Por otro lado, Jazmín Pinedo también se refirió a las declaraciones de Medina, donde aseguraba que un periodista debe hacer siempre las preguntas incómodas. La popular ‘Chinita’ le recordó las veces que Magaly conversó con políticos y no fue incisiva.

“Ella dice que una periodista siempre debe ser incisiva, atacar y atacar, yo no vi eso cuando usted entrevistaba a los políticos, no lo vi, no vi eso cuando entrevistaba al futbolista Ronaldo y le decía: ‘¿Soy fea? a mi me dicen que soy fea’, ‘tus piernas valen 45 millones de dólares, yo te secuestraría’”, precisó.

Jazmín Pinedo vuelve a responder a Magaly Medina

