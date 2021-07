La exconductora de “Esto es guerra”, Jazmín Pinedo, cayó en sentencia en “Reinas del show” y competirá el próximo sábado por la permanencia en el programa contra María Victoria Santana Díaz, más conocida como ‘La Pánfila’.

Tras conocer la noticia, la exchica reality conversó con la prensa y señaló que ella ya esperaba caer en sentencia, pues sabe que tuvo muchas limitaciones y una semana más que complicada.

“Yo sabía ya, soy súper autocrítica conmigo y cuando sé que tengo que tengo un avance me siento bien, y cuando sé que pude dar algo más me critico. Siento que ha sido una semana bien dura para mí, nadie sabe todas las cosas que yo hago y sí, seguramente, si hubiera tenido más horas de ensayo tal vez no me hubiera lesionado. Primero quiero acomodarme el hombro y luego ensayar”, contó Pinedo.

Asimismo, Jazmín Pinedo aseguró que se siente satisfecha con su participación hasta el momento en “Reinas del show”. Ahora, espera recuperarse de su lesión para afrontar la sentencia contra ‘La Pánfila’.

“(La lesión) la tuve el día lunes, descansé dos días y no hice la cargada, la volví a hacer y me di un tirón. Primero voy a ir a que me chequeen, yo asumo que no es nada malo, he tenido varias lesiones y las manejo. De hecho, me pidieron que cambiara la cargada y no, yo la quería intentar. Para mí, haber llegado a la cuarta semana sin estar sentenciada es algo chévere”, señaló.

Como se sabe, la cuarta gala de “Reinas del show” tuvo con el mejor puntaje a la modelo venezolana Korina Rivadeneira, mientras que los puntajes más bajos fueron de María Victoria Santana Díaz (La Pánfila) y Jazmín Pinedo, quienes se enfrentarán en sentencia la próxima semana.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza es eliminada de Reinas del show