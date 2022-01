Jazmín Pinedo sorprendió la mañana de este lunes al aparecer como conductora de “América Espectáculos”. La modelo fue presentada por Federico Salazar. “Y ahora tenemos vientos nuevos en los espectáculos. Nos honra con su visita jazmín Pinedo”, dijo.

“¡Buenos días! ¿Cómo están? Gracias por el pase Federico... Vientos nuevos efectivamente, 2022. Vas a estar tranquilo conmigo Federico, conmigo hay mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad”, dijo tras aparecer frente al popular bloque del noticiero.

Minutos después, tras presentar la primera nota, el equipo de producción le hizo notar a la exchica reality que no había aclarado el motivo de su presencia y fue en ese momento que aclaró que estaba reemplazando a Valeria Piazza, quien debía conducir el espacio pues Rebeca Escribens está de vacaciones.

“¿Expliqué? Ah me olvidé! tenía que decirlo... Quiero contarle a todo el público y primero quiero pedirles disculpas porque me van a tener que ver todo el día. Hoy me van a ver en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madruga ¿Quién sabe? Mil disculpas por eso”, dijo a modo de broma.

“Valeria Piazza no ha venido el día de hoy por temas de protocolo del canal, ella ya se los explicará, y yo estoy obviamente encantada cubriendo su lugar para colaborar un ratito con el equipo”, agregó sin dar mayores detalles de lo que pasó con su compañera.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a la modelo. “Te mando un abrazo fuerte, espero que estés bien y que puedas estar aquí pronto. Prestadito el espacio, te lo prometo”, finalizó, tras lo cual le pusieron la canción de “El Serrucho”.

“¡Jamás!”, dijo riéndose para luego dejar en evidencia el reclamo que le hacían sus compañeros detrás de cámaras. “¿Cómo? ¿Que me quede? Chicos no respetan ustedes”, les respondió y luego aclaró que todo era parte de una chacota.

