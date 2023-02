¡UYYYY! Marco Antonio Stefano, el cómico ‘Lucky’, renunció al programa de ‘JB en ATV’ de Jorge Benavides. A través de un video, el humorista explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, la cual calificó de “fuerte y radical”.

“Muchos me van a decir “loco” (...) Tuve que tomar la decisión porque viajo a Europa, y como voy a estar en Europa, he tenido que renunciar a ‘JB en ATV’”, manifestó.

Según detalló, ya había solicitado un permiso para viajar a Chile y Argentina, y no puede estar solicitando más días. “Me voy un mes y tres semanas, y no pueden estar dándome permiso a cada rato porque sería faltar el respeto”, agregó.

¿Qué le dijo Jorge Benavides a ‘Lucky’?

El mismo cómico reveló que Jorge Benavides entendió su situación. “El señor Jorge me dijo: “te deseo lo mejor y gracias” y le dijo que no, que gracias a él por darme la oportunidad”, añadió.

No obstante, Mayimbu, amigo de ‘Lucky’, apareció en el video y cuestionó su decisión. “Tú debes pensar en tu futuro porque sabes que trabajar en un canal te da más oportunidades de trabajo”, expresó.

