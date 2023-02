Gabriela Alava, expareja de Jean Deza, declaró para el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y contó que cuando tenía una relación con el futbolista, ambos habían discutido porque Vanessa López comenzó a seguir al futbolista en Instagram.

“Con Jean venimos mal desde hace dos meses atrás. Recuerdo que en una de nuestras peleas, ellos se seguían (en Instagram), entonces le pregunté ¿Jean la conoces? y me dijo: ‘no, que ella la empezó a seguir hace dos días, como acabo de firmar en el Cienciano, me empezó a seguir mucha gente y tú sabes que mujeres así no van a faltar’, me dijo así, entonces ahí sí hubo como que una pequeña discusión y él me dijo ‘mira por tu tranquilidad la bloqueo’ y la bloqueó”, contó Gabriela para el programa de ‘La Urraca’.

“El algún momento pensé que sí (había cambiado). Hasta pensé que había madurado, porque sí lo veía tranquilo, enfocado en su carrera , pero bueno pues como dicen, las personas nunca cambian, las personas descansan. Lo único que voy a dejar claro es que esta vez se acabó ”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO