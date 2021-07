Jeanette Enmanuel causó asombro luego que el último martes le pusiera ‘el parche’ a Thaís Casalino en vivo en “Mujeres Al Mando” por llamar ‘princesita’ a la hija de Maricarmen Marín. Y la mañana de este miércoles se reafirmó en su postura en el mismo programa.

Todo empezó ayer, luego que Casalino le preguntara a la empresaria qué nombre escogería para la ‘princesita’ de Maricarmen Marín. “Hablan de princesitas, ya no es la época, ahora hablemos de mujeres empoderadas, fuertes, que saben lo que quieren y saben a dónde van”, dijo un tanto fastidiada por el calificativo a la bebé.

Por ello, hoy que se presentó nuevamente en el programa de Latina donde tiene un espacio denominado “Los infaltables de Jeanette”, se reafirmó en su postura. “Fuiste tendencia en Twitter, portada de diarios, Thaís se ha sentido mal y dijo: ‘Hoy yo no voy’... ¿Qué opinas?”, le consultó en tono de broma Maricarmen Marín.

“Es mi opinión personal, no voy a cambiar mi posición, sí creo en las mujeres fuertes y empoderadas y son opiniones, son formas de crianza”, dijo tajante respecto a la polémica que generaron sus declaraciones la fundadora de “Santa Natura”. Sus palabras fueron respaldadas por la cantante.

“Ahora que el concepto de las princesitas ha cambiado, hasta en los dibujos hay muchas que ya no son la típica princesa que está esperando que el príncipe la rescate, sino que tienen este mismo mensaje que tú has enviado y me parece importantísimo en este tiempo, enviar ese mensaje de lucha, de esfuerzo, de dedicación de no esperanzarse en que alguien venga a salvarte”, precisó Marín.

“Claro, además que conozco pocos castillos en el Perú: el de Chancay, el de Mollendo el de Tarapoto”, dijo entre risas Jeanette para aliviar un poco la tensión. “En mi mundo, no más (hay ‘princesitas’)”, agregó Maricarmen, lo cual la su compañera apoyó: “¡Ah, claro! En el mundo personal uno puede ser lo que quiera”.

