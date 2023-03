Su retorno a “Al fondo hay sitio” ha generado reacciones en todo el público de la telenovela de América televisión. Pero no han sido los únicos, otros actores también se han manifestado y una de ellas ha sido la entrañable Katia Condos, quien se ha mostrado bastante unida y cariñosa con el actor. Esto ha causado intriga de cuál es el tipo de relación que tienen ambos y en esta nota la desarrollaremos.

Joaquín interpreta a Mike Miller, el popular “Gringo atrasador”, cuyo rol fue “arruinar” la relación que tenían Joel Gonzáles (Erick Elera) y Fernanda de las Casas (Nataniel Sánchez). Es por ello que ahora su regreso generó varias emociones en los seguidores.

Su vuelta fue celebrada, entre otros, por Condos. Ese gesto llamó la atención de propios y extraños, quienes empezaron a ver que en redes había bastante interacción entre ambos. Eso llevó a preguntarse qué tipo relación tienen los dos histriones.

JOAQUÍN DE ORBEGOSO Y KATIA CONDOS SON MEDIO HERMANOS

Joaquín y Katia son hermanos de la misma madre. Así lo dio a conocer la propia actriz a través de sus redes sociales. Por ejemplo, en agosto de 2020, Condos felicitó a De Orbegoso por su trabajo en una obra de teatro.

“Orgullosa de mi hermano, Joaquín de Orbegoso. Amé la obra ‘Una noche con Grotowski’, de la cual es productor, y toda la música que escucharán es hecha por él. ¡Yupi! ¡Feliz por ti!”, escribió su Instagram.

De Orbegoso, de 43 años de edad, es 11 años menor que su hermana Katia, de 54 años. Cabe indicar que el actor de “Al fondo hay sitio” también es hermano de Phoebe Condos, una de las fundadoras del emblemático grupo Mar de copas.

Joaquín cursó la carrera de Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) antes de dedicarse a la actuación. Según reveló a Caretas, el interés por el arte viene de su familia. “Mi papá es artista plástico (...). Lo gracioso es que, cuando era niño, no me gustaba la actuación; sin embargo, siempre terminaba actuando porque decían que no lo hacía mal”, señaló el actor.

Joaquín es hijo de Guillermo de Orbegoso y Regina Seoane Morla, quien es la mamá de la esposa de Federico Salazar, Katia Condos; por esa razón son medio hermanos.

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE JOAQUÍN DE ORBEGOSO?

El actor mantiene un romance con la galardonada deportista de surf Vania Torres. La atleta ha publicado en más de una ocasión románticas fotos de ambos en sus redes sociales y ha dejado en claro que la diferencia de edad no es problema para ellos.

¿QUÉ DIJO JOAQUÍN DE ORBEGOSO TRAS SU REGRESO A “AL FONDO HAY SITIO”?

El actor señaló que su retorno a "casa" ha sido fantástico y agradece el cariño del público por sus comentarios en las redes sociales y en la calle, donde lo reconocen.