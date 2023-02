Eucly, el niño rapero de tan solo 10 años que protagonizó un polémico incidente con Johanna San Miguel la semana pasada en Esto es Guerra, rompió su silencio y explicó qué pasó con la conductora mientras estaba interpretando uno de sus conocidos temas.

Todo comenzó cuando el menor fue invitado a EEG para participar en un concurso, en el que resultó ganador y por ello, se llevó nada menos que un televisor. El pequeño estaba interpretando su arte cuando de pronto, la popular ‘Chata’ lo tomó del brazo para cortarlo, hecho que le valió cientos de críticas.

Eucly y su papá fueron invitados a Préndete, el programa de Karla Tarazona, Melissa Paredes y Kurt Villavicencio ‘Metiche’. “Su mamá estaba en el medio, yo estaba en un lateral, era en vivo, no se puede editar. Vimos el intercambio de miradas. Él la mira firme y ella como que se da cuenta que estaba en vivo y le da la mano. Nosotros entendemos que es una falta de conocimiento de la cultura, porque en el rap los patrones tienen como una duración de 10 segundos. Entiendo que a ella le dieron señales para que corte y ella cortó ”, dijo el padre del niño.

En ese sentido, dijo que si hubiera pasado un segundo más, su madre hubiera reaccionado. “Johanna San Miguel inmediatamente le da la mano, hay que reconocerlo, y se pasó rápido. Nosotros no quisimos hacer como que mucha bomba de eso”, acotó.

El padre de Eucly aseguró que no tiene nada en contra de la conductora de EEG pero aclaró que nunca se acercó a pedirles disculpas, ni tampoco la producción del programa. “Tampoco lo vimos como una falta de respeto, simplemente fue su decisión, nosotros entendemos que los tiempos de la televisión tienen ciertas pautas, pero pudo haberlo hecho mejor, no fue el caso pero ya pasó ”, refirió.

Finalmente, aseguró que la producción de Esto es Guerra fue muy cordial con su familia en la parte logística.

EUCLY HABLA DE JOHANNA SAN MIGUEL

Eucly también se refirió al incidente que protagonizó con Johanna San Miguel y aseguró que no se sintió ofendido por la popular ‘Chata’. “En ese momento sentí como que no pasó nada malo, no sentí nada en contra de ella pero sí me sentí un poco frustrado porque me cortaron. No lo sentí como una agresión” , refirió.

