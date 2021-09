Karen Scwharz aprovechó un momento en el programa “Mujeres al mando” para enviar un mensaje a Micheille Soifer y defender su más reciente lanzamiento musical “Bye Bye”, cuyo videoclip estuvo en medio de la polémica ante el riesgo de ser bloqueado en YouTube por escenas sugestivas.

La presentadora de televisión mostró su respaldo a la cantante peruana y dijo que ella apuesta por el “talento de Micheille”. Además, señaló que muchos de sus detractores “no la dejen ser”.

“No hay nada, no hay desnudos ni nada. Yo considero que a Micheille no la dejan ser, si es chica reality que porque lo es, si es tal, que porque tal. Déjenla ser, quiere ser cantante, ella comentó que ya tuvo la oportunidad de ser chica reality y se siente orgullosa de serlo, pero se encuentra en otra etapa de su vida, déjenla ser”, manifestó Schwarz.

“Al que no le gusta que no la vea. Tiene un equipo que he visto en ‘La Voz Perú’, cuando fueron a presentar su video y es bien power que sabe de la música, que confía en ella. Si esta gente confía en ella, la gente que no la quiere ver que no la vea y la gente como yo, que sí apuesto por el talento de Micheille, vamos para adelante”, añadió.

Por su parte, sus compañeras de “Mujeres al mando”, Giovanna Valcárcel y Thais Casalino, también se sumaron al respaldo hacia la carrera musical de Micheille Soifer.

“Además apoyar el talento peruano, porque entre peruanos tenemos que apoyarnos. En verdad está tan perfectamente hecho el video como tal porque ella se consiguió a los mejores, incluso en vestuario consiguió al diseñador de Jennifer López”, precisó la periodista Thais Casalino.

