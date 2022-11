Karla Tarazona regresó a la conducción del programa ‘D mañana’ y señaló que la cantante Giulliana Rengifo no ha quedado bien como mujer, tras ser acusada de meterse en una relación sentimental. “Giulliana Rengifo no tenía exposición mediática desde hace mucho tiempo y gracias a todos sus escandaletes... le ha servido para promocionar sus eventos los fines de semana”, expresó Tarazona.

Karla, ¿Crees que Giulliana ha quedado mal como mujer, tras las acusaciones que le han hecho?

Sí. Así es. Definitivamente, no es la forma de tener exposición, pero es un tema de ella. Yo solo comento de lo que veo en televisión o lo que sale, fuera de eso (pantallas) me da igual. Es una pena, una es mamá y cuida mucho a sus hijos, pero ya es un tema de ella. Si Giulliana está tranquila, bien por ella. El tiempo da las mejores respuestas.

¿Le darías algún consejo a Giulliana?

No porque no es mi amiga ni tampoco mi ‘rollo’. Es su problema (las acusaciones que le han hecho), que solucione ella, yo solo aconsejo a mis amigos.

Regresaste al programa tras la lesión que tuviste en el pie, sin embargo, ahora estás con una bota especial...

Así es. Mi recuperación será un poco lenta, pero ahí vamos. A los casi 40 años de edad, una ya se demora en recuperar. Sin embargo, con paciencia porque sé que todo se solucionará.

Debes estar extrañando entrenar o quizá a tu entrenador Marcelo Thompson...

A los dos. Es mejor entrenar con un entrenador.

Sobre todo, ¿que se llame Marcelo y se apellide Thompson?

Sí. Es mi amigo.

Él debe estar pendiente de tu lesión...

Claro. Es más, el día que me lesioné estuvo conmigo y ayudándome. Para eso son los amigos, para estar en las buenas y malas.





‘ES UNA CÍNICA’

Cabe mencionar, que la integrante de ‘Vanessa y las tremendas’, Arantxa Mori indicó que Giulliana Rengifo es una ‘cínica’ por no reconocer que se metió en su relación sentimental con el empresario Eduardo Rimachi. “Tiene gran cinismo para mentir. Ella sabe muy bien todo lo que ha hecho, se ha contradicho en las cosas que ha dicho en las entrevistas que le han hecho y si ha comentado que no ha tenido nada con mi expareja es porque no le queda de otra. Nunca va a aceptar que fue la amante o que tuvieron algo, así que le queda decir que solo son amigos porque sabe que nadie la oficializa. Es una mujer que me da pena, hasta dónde puede llegar con tantas mentiras”, mencionó. Mori.





