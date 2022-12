Después de despedirse de la conducción de ‘D mañana’, Karla Tarazona anunció que pronto reaparecerá en la pantalla chica con un nuevo programa que se llamará ‘Préndete’ y que conducirá al lado de Kurt Villavivencio ‘Metiche’, pero quien no continuará en el nuevo espacio es Adriana Quevedo, además, no descartó que su nueva ‘partner’ pueda ser Melissa Paredes.

“Me siento feliz de regresar a las pantallas en este 2023 y con uno de mis mejores amigos que es Kurt, además, estoy orgullosa de mi trabajo, agradecida con el gerente del canal y la productora porque siguen apostando por mí. Mi trabajo está dando resultados y eso quiere decir que el canal está contento con mi chamba, así que será mi segundo año trabajando en Panamericana Televisión”, indicó Tarazona.

Te vimos en la promoción de ‘Préndete’ al lado de Kurt, pero quién no aparece es Adriana… ¿Por qué no continuará en el nuevo programa?

Sobre mi compañera Adriana no tengo nada que decir, son decisiones que toma la gerencia del canal. En estos momentos, ando de vacaciones y le deseo lo mejor a todos.

¿Habrá una tercera conductora?

No lo sé. Si es cierto que llega un nuevo personaje al programa y que es muy polémico, solo puedo decir que estaría bajo 7 llaves porque ni yo sé quién llegará, sin embargo, creo que todos vamos a quedar sorprendidos. ¿Quién será la nueva conductora? Qué miedo, ¡por Dios!.

Se especula que Melissa Paredes sería la tercera conductora pues estuvo de invitada en el último programa de ‘D mañana’… ¿Qué te parece como nuevo jale?

Hay varios nombres en la terna y todas las que están son buenas. Melissa es buena conductora y todos tienen derecho a otra oportunidad. La que llegue o el que llegue, será bienvenido porque más que un programa… somos una familia. Será un nuevo comienzo, ‘Préndete’ es una opción más en la televisión peruana, la persona que nos quiera seguir, lo hará y el que no pues tendrá otras opciones, pero estamos felices de regresar en este 2023.

En la conducción también existe ciertos celos entre compañeros… ¿Sientes que te podría pasar con tu nueva compañera?

No. Jamás he sido conocida por ser una persona así, al contrario. Tengo 20 años en televisión y siempre he tenido una buena relación no solo con mis compañeros en cámara, sino con todos en general y producción. Siempre he considerado que todos somos un equipo y siempre aprendemos uno del otro, además, cada uno tiene un talento y eso nos hace únicos. Todos sumamos, somos una familia un poco loca, pero al final somos una familia, con cosas buenas o malas, pero es parte de…

Por cierto, ¿Cuándo arranca ‘Préndete’?

Prontito, ya se enterarán.

¿Qué planes para ‘Año Nuevo’?

Eso no se dice. Este año decidí desaparecer.

¿Sola o acompañada?

Sola. No necesito de nadie, estoy feliz, así como estoy, tranquila y en paz. No me complico con nada ni con nadie. En estos momentos, estoy dedicada a mis hijos, a mi trabajo, así que para el amor o compañía no hay tiempo. Ahora, mi mejor compañía soy yo.





TE PUEDE INTERESAR: