La conductora ‘D’ mañana’, Karla Tarazona se evidenció bastante fastidiada a raíz que Christian Domínguez e Isabel Acevedo están involucrando a su pequeño hijo en sus conflictos verbales desde hace unos días.

“ Me molesta que mencionen a mi hijo para estas estupidece s, sobre todo porque mi Vale es un niño que vive feliz y está rodeado de gente que lo ama gracias a Dios, así que ya basta de mencionarlo”, precisó Tarazona.

¿Has hablado con Christian al respecto?

No. El sábado es cumpleaños de Valentino y lo que menos quiero es que expongan a mi hijo en un pleito así.

Isabel anunció que pronto contará su verdad...

Que haga lo que le dé la gana y diga lo que quiera hablar. No me interesa nada de ella, yo no resucito muertos. Que se maten entre ellos (Isabel y Christian), pero que ya dejen de meter a mi hijo en sus tonterías.

¿Crees que te mencione a ti o a tu hijo?

A mí ni que me metan en sus pleitos porque yo si tengo mucho que decir y de los dos, sin embargo, estoy en una etapa en mi vida en la que solo quiero tranquilidad para mis hijos y mi esposo, que es un hombre que me apoya un montón y sabe que cuando se meten con mis hijos reacciono así. Solo les recuerdo (a Christian e Isabel) que están hablando de un niño de 6 años, menor de edad, así que tengan mucho cuidado.

Isabel comentó que Christian siempre busca hacerse la víctima y dejar mal a sus exparejas. Tú eres una de las exparejas de Christian... ¿Estás de acuerdo con lo que dice ella?

Yo no defiendo ni apoyo a nadie, solo a mis hijos, así que ya basta de meter a mi hijo en sus pleitos. Lo hecho, hecho está y el pasado, pisado también. Gracias a Dios que tengo una familia hermosa, un esposo que me apoya y mi familia está blindada.

El sábado es cumpleaños de Valentino... ¿Qué sorpresa le estás preparando?

Me pidió su fiesta de Spiderman y se hará como él quiere. Él es un niño feliz, sano, amoroso y bailarín.

¿Christian será partícipe de la fiesta?

No he tocado el tema con él, pero me imagino que él le hará algo por su cumpleaños con su familia. Yo les hago sus fiestas a mis tres hijos desde que nacieron, la diferencia es que mis dos hijos grandes ahora quieren ir solo al cine con sus amigos y Vale es el único que quiere su fiesta con payasos. Los niños crecen rápido, así que mientras que esté en mis posibilidades... siempre les sacaré una sonrisa y trataré de hacerlos muy felices. Ellos no saben de maldad ni de pleitos.