Karla Tarazona se dejó ver al lado de Christian Domínguez y su pequeño hijo Valentino, a quien acompañaron a su primer día de clases y aseguró que existe una buena relación de padres con el cantante.

“ Valentino ya pasó a segundo grado de primaria y lo acompañamos en su primer día de clases . Con Christian hay una buena relación cordial y sana de padres. Mi hijo es el más feliz y disfruta, así que solo me importa verlo bien y estable. Al final, cuando hay una relación cordial entre padres, los niños son los más felices”, precisó Tarazona.

¿Te gustaría tener la misma relación cordial de padres con Leonard León?

De ese tipo no hablo. Hay cosas que solo se solucionan legalmente. Hay personas con las que puedes dialogar y llegar a un buen puerto, pero otras que ni nacieron para eso.

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Por cierto, ¿Leonard se ha ‘portado’ con la lista de útiles de tus hijos mayores?

No hablo de alguien que no pinta ni despinta. Yo me rompo el lomo para darle lo mejor a mis tres hijos, así que hablo por mí y no por los demás.

¿Cómo está el corazón?

Tranquila, feliz y amándome más cada día.

Te veo entrenando a full…

Siempre. No nos podemos descuidar, peor aún porque estoy al borde de los 40 años.

¿Lo pasarás en Lima o te vas de viaje?

Mi cumpleaños no las paso aquí, así que me iré lejos. Prefiero irme lejos y gastar plata en mí.

¿Viajas sola, con tus hijos, con algún acompañante o un ‘sugar daddy’?

Nunca he necesitado algún ‘sugar’ ni lo necesitaré. Me voy de viaje con mis amigas.

¿No viaja ningún galán ‘camuflado’?

‘Naca la pirinaca’.

Entonces, ¿Estás solterita y no hay nadie por ahí ‘calentando la oreja’?

Estamos en verano, no quiero ni thermo. No tendría nada de malo que esté saliendo con alguien, sé que no, pero estoy enfocada en mis cosas y esperando que salgan mis papeles del divorcio. Quiero estar libre por completo y sin mochila. Se supone que en un mes ya debería salir mi divorcio, así que estoy a la espera de buenas noticias. Sé que este es mi año y todo lo bueno llegará.

Por cierto, he visto que has congeniado muy bien con tu compañera de conducción, Melissa Paredes…

Melissa trabaja muy bien, me encanta porque siempre pone de su parte, no es nada egoísta y contribuye muchísimo. Da ideas y es muy pro.

Se ve que hay química con Melissa, a diferencia que con tu excompañera Adriana Quevedo…

No opino de quien no me interesa, hablo del presente y con Melissa todo está muy bien.