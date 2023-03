LA APOYA. Melissa Paredes anunció su salida de ‘Préndete’ porque no le renovaron el contrato en Panamericana Televisión. La modelo emitió un pronunciamiento en pleno programa EN VIVO y fue apoyada por su compañera Karla Tarazona, quien aseguró que discrepa de las decisiones que toma el canal.

“No compartimos los mismos pensamientos, costumbres, tu forma de opinar, sin embargo, el conocer a una persona el día a día te hace ver un poquito más allá. Una cosa es lo que se proyecta en televisión, la careta que uno tiene, pero yo en estos dos meses he conocido un poco más de Melissa ”, dijo.

De esta manera, la conductora dejó en claro que le apena que la modelo se retire de la conducción, pues no es una decisión que comparte con el canal.

“Me da mucha pena porque me hubiese encantado que te quedaras con nosotros, seguir compartiendo esos pequeños momentos que quizás las mejores amigas, pero tenemos la misma meta por nuestro trabajo, hijos. Eso es lo que he apreciado sobre ti, decisiones que escapan de nuestras manos, me gustaría que te quedes también ”, comentó.

TROME |Melissa Paredes se despide de Préndete

EL ANUNCIO DE MELISSA PAREDES POR NO RENOVACIÓN

BOMBA. Melissa Paredes se despidió este miércoles 8 de marzo de la conducción del programa ‘Préndete’ en Panamericana TV. En medio de su magazine EN VIVO, la modelo confirmó lo que Rodrigo González ‘Peluchín’ había revelado: su no renovación de contrato.

“Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta , yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, dijo.

Melissa Paredes confirma que no le renovaron el contrato en 'Préndete'. Foto: Captura