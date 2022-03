Karla Tarazona estuvo el último viernes en América Hoy y reveló detalles de la época en la que Christian Domínguez e Isabel Acevedo bailaban en ‘El Gran Show’, mientras ella recién había dado a luz a su hijo Valentino, quien hoy cumple seis añitos.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, la empresaria reveló que la vetaron de América Televisión por muchos años tras el escándalo de infidelidad de su expareja y la popular ‘Chabelita’, aunque esta no habría sido la razón de su censura en el canal.

“Hasta el día de hoy me pregunto por qué me vetaron, pero yo estuve años (censurada)... Gracias a Dios no necesité ir a ese canal, siempre tuve mis trabajos por otros lados, pero sí, efectivamente, fueron muchos años los que yo no pisé ese canal”, explicó Karla Tarazona.

Ante las preguntas de los conductores por el motivo de su veto, la ahora esposa de Rafael Fernández contó una anécdota que le pasó con el mismo Rodrigo González, cuando tenía un programa de farándula en Latina Televisión.

POR QUÉ VETARON A KARLA TARAZONA DE AMÉRICA

“Yo recuerdo más o menos y creo imaginar por qué. Cuando estabas en el otro canal (se dirige a Rodrigo), yo llegué y te conté que tenía un mensaje, un audio, en el que le habían dicho a él ‘ven que vas a ganar’ y ese audio lo pusiste en vivo, ya después de eso (quedó vetada)....”, contó Karla Tarazona.

El popular Peluchín no se quedó callado y le lanzó un tremendo misil a Gisela Valcárcel, productora de los realities de baile y canto de los famosos. “La Fariseta te puso la cruz”, le dijo a la ex de Christian Domínguez, quien aceptó que fue la Señito quien la censuró.

‘La Tarazona’ contó en Amor y Fuego que Gisela Valcárcel la vetó del canal 4 cuando difundió un audio donde un miembro de GV Producciones le decía que tenía el triunfo asegurado en su reality.

QUÉ DECÍA EL AUDIO DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

“Escúchame, es solo un minuto de baile. Acabo de hablar con Armando. Confía en nosotros. No va a haber ningún problema. Que ensayes el miércoles, jueves y viernes. Aparte esas rutinas ya las tienes con Isabel. Te va a salir de p... madre. Te estamos dando toda la confianza. Vas a ganar. Tú tranquilo”, le habrían dicho a Christian Domínguez un integrante de GV Producciones.

