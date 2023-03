La gran popularidad y reconocimiento que ha ganado Pedro Pascal en los últimos meses ha cruzado fronteras y continentes. Y es que no solo en Norteamérica y Sudamérica el actor chileno ya es reconocido por sus interpretaciones en “The last of us” y “The mandalorian”, en Europa ya están “contagiados” de su talento y el entorno del actor Kerem Bürsin así lo ha demostrado.

El también actor de “Narcos”, serie de Netflix, fue una de las caras nuevas en los premios Oscar 2023 , a donde asistió acompañado de su hermana. El hecho fue captado por varios televidentes y seguidores de la premiación de la Academia.

Uno de ellos fue la hermana del actor turco Kerem Bürsin. Melis Bürsin, a través de sus redes sociales, dejó en claro que siguió atentamente la ceremonia hollywoodense y le dejó un recado a su hermano, quien viene .

LA PETICIÓN QUE LE HIZO LA HERMANA DE KEREM BÜRSIN AL ACTOR DE “LOVE IS IN THE AIR” TRAS VER A PEDRO PASCAL EN LOS OSCAR 2023

El estelar de “The last of us” fue uno de los invitados a la gala celebrada en Los Ángeles el domingo pasado. Allí asistió acompañado de su hermana, hecho que fue resaltado por diversos medios de espectáculo.

Frente a ello, Melis, la hermana de Kerem Bürsin, utilizó su Instagram para compartir esa noticia pero con un mensaje adicional para el actor otomano.

“Espero lo mismo de tu parte”, escribió en una “storie” de Instagram junto a un emoticón de risas. Al igual que muchas de sus fans, Melis está convencida de que Kerem en algún momento será protagonista de la misma gala.

La publicación en las historias de Melis Bürsin (Foto: Melis Bürsin / Instagram)

KEREM BÜRSIN VIENE RECUPERÁNDOSE DE LA OPERACIÓN DE URGENCIA A LA QUE FUE SOMETIDO

El intérprete de “Love is in the air” fue operado hace una semana de una hernia discal, por lo que tuvo que ver los premios de la Academia en reposo.

Los fans del celeb han mostrado su preocupación desde el primer momento del anuncio, pero Bürsin ha contestado a varios mensajes en su cuenta de Twitter. “Me siento mucho mejor” o “unos días más y estaremos bailando” son algunos de los comentarios que ha escrito el actor desde su casa en Estambul.