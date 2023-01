El humorista Kike Suero contó que sigue en pie demandar por difamación a Magaly Medina y señaló que todos los lujos que pregona la popular ‘urraca’ es gracias a los artistas que hace daño con su programa, además, la calificó de ‘Peje sapo’ y aseguró que no tiene punto de comparación con Gisela Valcárcel.

“No me he echado para atrás con respecto a las acciones legales, para nada, la voy a demandar porque me ha hecho mucho daño. Ella (Magaly Medina) me dijo directamente que era un drogadicto, así que debe tener pruebas para que diga algo así. Ella jamás ha visto drogarme o ha sacado alguna imagen consumiendo algo. Me puede decir cualquier cosa, pero no drogadicto. Son acusaciones graves lo que ha hecho contra mi persona y tendrá que demostrarlo, sino tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Me ha hecho mucho daño con sus insultos y calificativos, pero a ella no le importa nada, solo le importa lucrar haciéndonos daño”, precisó Suero.

¿Consideras que merece prisión?

No tanto así porque la prisión no se le desea a nadie, pero tiene que pagar por lo que ‘escupe’ o dice. Ella dice lo que quiere por tener rating o ganar dinero a costas de otros. Magaly Medina podrá lucir cartera ‘Louis Vuitton’ o ‘Dolce Gabbana’, pero así se vista de seda, mona se queda. Gisela (Valcárcel) se puede comprar una cartera en ‘Gamarra’ y luce bien. Hay una gran diferencia entre las dos, no hay punto de comparación y jamás lo habrá.

¿Piensas que Magaly genera dinero gracias a los artistas?

Así es. Es a costas de nosotros, que nos agradezca. Puede tener dinero gracias a nosotros, sin embargo, es tan pobre y miserable de alma. Ella no es diva de nada, diva es Susana Jiménez o Gisela Valcárcel, pero no Magaly, quien es una mujer que carece de todo. Se podrá arreglar las muelas, del color de pelo y apariencias, pero debería cambiar por dentro que es más importante.

¿Por qué comparas a Magaly con Gisela?

Ella (Medina) siempre se ha querido comparar con Gisela, pero sería como comparar una sirena con un peje sapo, así de simple. Se podrá poner muelas de oro, cambiar de cabello y lucir ropa cara, pero seguirá siendo un peje sapo. Gisela así se ponga una sábana encima le quedará bien, porque es hermosa por dentro y por fuera. Son polos opuestos.





