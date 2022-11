El humorista Kike Suero contó que se ha convertido un hombre más hogareño desde que tiene una relación amorosa con la madre de su último hijo, Vicky Torero. “Estoy en mi casa, tranquilo, ya no estoy saliendo para ningún lado e incluso me han llamado para hacer un show en un lugar abierto, pero les he dicho que para otro momento será. No es que me sobre la plata, vivo de mi arte, pero estoy priorizando mi familia. Estoy hogareño, cocino y plancho. Siempre lo he hecho, pero con la gran diferencia que ahora tengo un hogar y una excelente mujer a mi lado”, expresó Suero.

Asimismo, reconoció que antes llevaba una vida muy descontrolada y llena de escándalos, sin embargo, todo eso ya quedó en el pasado. “Recuerdo que semanalmente me llevaban enmarrocado a la comisaría, cada semana paraba encarcelado, era horrible y muchas veces fue injustamente, pero todo eso ya pasó y quedó enterrado”, precisó Suero, quien añadió que desde junio de este año no puede ver a las hijas que tuvo con su expareja Geraldine Quezada. “No puedo hablar sobre el tema, pero confío que pronto veré a mis pequeñas, las extraño mucho, sin embargo, a pesar que no puedo verlas... sigo cumpliendo como padre y con la pensión de alimentos que me corresponde dar mensualmente”, acotó.

¿Se podría decir que ya no sales mucho para cuidarte de los ampays?

Sí, pero no me hagas roche. Estoy tranquilo, feliz con mi señora, hace poco me hicieron padrino de una imagen, fui para apadrinar y me vine rápido a mi casa.

Vicky quizá te podría poder GPS...

No lo ha hecho, pero me ha amenazado. Me ha dicho que apenas crezca el bebé o empiece a caminar, me lo va a mandar para que ande conmigo a todos lados (Risas). Siempre he sido hogareño, pero ahora más. Tengo una valiosa mujer y madre a mi lado, así que no estoy dispuesto a perderla por nada del mundo. Hemos logrado construir un hermoso hogar y dentro de poco nos iremos de viaje por trabajo de ella, pero también aprovecharemos en disfrutar unos días fuera de Perú.

Tulio Loza indicó que no deberías retirarte de los escenarios...

Tulio es un grande amigo, lo quiero y admiro muchísimo, pero ya me despedí de los escenarios. Ahora solo falta despedirme de la calle, que es el lugar donde nací artísticamente, así que voy a pedir permiso al alcalde de Lima para poder realizar mi despedida en la Plaza San Martín.





TE PUEDE INTERESAR: