A tres días del estreno del nuevo reality de canto y baile de Gisela Valcárcel, ‘La gran estrella’, una de las participantes se quebró tras dar positivo a Covid-19, lo que podría truncar su ingreso al concurso de televisión, donde Sergio George estará como jurado.

Este miércoles, Ethel Pozo usó unos minutos de América Hoy para revelar que su madre se comunicó con la producción de su programa para comunicarles que Karla Zapata se habría contagiado de coronavirus, por lo que quedaría inmediatamente eliminada del reality.

Karla Zapata es una joven profesora de educación inicial de tan solo 25 años. La educadora dejó su trabajo en su natal Paita, en Piura, para alcanzar el sueño de toda su vida: convertirse en una cantante profesional y ser reconocida en todo el Perú.

“Ayer, a puertas de entrar a la academia, al Centro de Altos Estudios, dio positivo”, comentó la hija de Gisela Valcárcel. “El contrato de ‘La gran estrella’ dice que si tienes Covid-19, quedas automáticamente eliminado”, agregó Brunella Horna.

Janet Barboza también opinó sobre la situación de Karla Zapata y dijo que le rompe el corazón que quede eliminada del reality pese a que tiene un gran talento. En ese sentido, aseguró que Sergio George y los demás jurados quedaron impactados con su voz.

KARLA ZAPATA SE QUIEBRA TRAS DAR POSITIVO A COVID-19

“He dejado tanto para no estar en el programa, no me cabe la posibilidad porque es algo que yo quería, estar en este concurso, demostrar lo que soy, el talento que tengo, es mi sueño de toda la vida”, dijo entre lágrimas.

Por su parte, su madre la tranquilizó y aseguró que llegará a presentarse en ‘La gran estrella’. “Todos te vamos a apoyar, tú tranquila, tú sabes que puedes, eres muy talentosa hijita, no llores mi reina, no te quiero ver así. Vas a llegar a presentarte, no te preocupes, tranquila mi amor. Yo voy a viajar el lunes para estar contigo, tranquila por favor”, le dijo su madre en una llamada telefónica.

Brunella Horna espera que Sergio George y Gisela Valcárcel lleguen a una solución para que Karla Zapata pueda llegar a participar en el programa. Asimismo, Ethel Pozo aseguró que no pierde la esperanza. “ Yo creo en el destino, nadie te quita lo que es tuyo. Siempre hay obstáculos, todo cuesta en la vida... te vamos a escuchar cantar, no nos vamos a quedar así” , acotó la hija de la señito.

Karla Zapata dejó su trabajo en un colegio de Piura para participar en ‘La gran estrella’, sin embargo, se contagio de coronavirus, lo que la dejaría fuera del reality de Gisela Valcárcel.

