‘La Uchulú’ dejó sorprendidos a todos los usuarios de TikTok que se conectaron a su más reciente trasmisión en vivo pues reveló que fue víctima de tocamientos indebidos cuando trabajaba en ‘El Reventonazo de la Chola’.

La influencer, tiktoker y actriz cómica cuyo nombre verdadero es Etza Alanís Reategui Wong, detalló que este hecho ocurrió cuando grababa uno de los sketchs del programa que lidera Ernesto Pimentel, creador de la ‘Chola Chabuca’.

'La Uchulú' junto a Ernesto Pimentel en 'El Reventonazo de la Chola'. (Foto: Instagram)

¿Quién es el cantante que se pasó de vivo con ‘La Uchulú’?

La ‘Uchulú’ prefirió no dar el nombre del artista que se sobrepasó con ella; sin embargo, brindó algunos datos sobre él. “Era alguien mayor que yo, una persona mayor. No me gustó lo que hizo y no les estoy mintiendo. Esto pasó en el set de ‘El reventonazo de la Chola’, dijo.

¿Qué dijo ‘La Uchulú’ sobre haber sido víctima de tocamientos indebidos?

“Estaba ensayando sin molestar a nadie, súper concentrada en mi guion y de la nada siento que alguien me da un palmazo en la nalga, súper fuerte. No les voy a decir que ha sido despacio, ha sido súper fuerte y los camarógrafos y la ‘Cholita’ vieron el palmazo que me dio el cantante”, recordó ‘La Uchulú'.

“A mi nunca me habían levantado la mano en la TV de esa manera, yo me sentí súper atacada, un poco faltó para responderle”, dijo. “Después que pasó todo me acerqué y le dije: “Una próxima vez que lo haga no voy a responder de buena manera” y que guarde cordura y respeto”, detalló.

'La Uchulú' es un querido personaje de la televisión. (Foto: Instagram)