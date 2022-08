“La Voz Perú” llegó a su fin el último 20 de agosto con una final llena de emociones. Tras grandes batallas musicales, la particpante Lita Pezo, del equipo Eva Ayllón, resultó la ganadora de la temporada 2022.

Los cantantes que llegaron a la final fueron Lita Pezo, Veruska Verdú, Edu Lecca y Beik, siendo este último el primer eliminado de la noche. Su entrenadora, Daniela Darcourt, celebró su participación y lo alentó a seguir su carrera musical.

El tercer lugar lo ocupó la cantante venezolana Veryska Verdú, quien agradeció a Noel Schajris por la oportunidad de llegar a la final con su equipo. Tras esta decisión, Cristian Rivero anunció que la ganadora fue la participante de Loreto Lita Pezo.

A través de su cuenta de Instagram, Eva Ayllón compartió un emotivo mensaje dedicado a la joven intérprete que ganó “La Voz Perú”. En su mensaje le agradeció por elegirla y al público por respaldarla con sus votos.

“Muchas felicidades mi querida Lita Pezo. No tengo palabras para explicar lo feliz que me siento por ti. Solo puedo decirte gracias por haberme elegido y por haber representado tan bien a todos tus compañeros que formaron parte del #EquipoEva en La Voz Perú este año. Gracias también a todos los que votaron y creyeron en ella, no dejen de apoyarla”, añadió la ‘maestra’.

De esta manera, Lita Pezo se convirtió en la quinta ganadora de “La Voz Perú” y se sumó a Daniel Lazo, Rubi Palomino, Yamilet de La Jara y Marcela Navarro, quienes alzaron la copa en ediciones anteriores.

