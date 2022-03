La modelo paraguaya Larissa Riquelme llegó a Perú para celebrar la previa del importante partido que la selección nacional tendrá frente a Paraguay, de cara a la clasificación para el repechaje al Mundial Qatar 2022.

Durante su estadía en el país, la recordada ‘novia del mundial’ apareció en diversos programas de televisión para revelar a que equipo alentará. Si bien dijo que espera lo mejor para su país, Larissa admitió que espera un triunfo peruano.

“Volver después de muchos años me emociona mucho. Aparte estoy volviendo a mi segunda casa y en un encuentro súper importante como Perú vs Paraguay, donde hoy se juegan todo. Tengo el corazón dividido, sé que mi país no juega por nada, pero sí por el honor. Me encantaría que Perú sea victorioso e ingrese al repechaje para Qatar”, manifestó.

Al ser consultada por la posibilidad de trabajar en Perú, Larissa Riquelme aseguró que lo haría sin ningún problema. “Claro que lo haría, por supuesto. Amo Perú. Hago conducción y radio (se ríe)”, dijo.

Sobre el esperado Perú vs Paraguay, la modelo paraguaya señaló que extrañará ver en la cancha a Paolo Guerrero; sin embargo, confía en la entrega de Gianluca Lapadula.

“La verdad me hubiera gustado que vuelva a jugar Paolo Guerrero, creo que era un buen centrodelantero. Se le extraña mucho en el campo de juego. Igual está otro jugador mitad peruano mitad italiano”, señaló la modelo.

VIDEO RECOMENDADO

Larissa Riquelme y su sorprendente pronóstico para Perú vs. Paraguay