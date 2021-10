La conductora Laura Borlini se animó a gritar a los vientos que está muy enamorada y que se está dando una nueva oportunidad en el amor, tras separarse hace más de un año del padre de sus hijos.

“Ya llevo más de un año separada, pero en verdad yo había pensado estar sola, mi intención no era ‘engancharme’ ni enamorarme. Pensaba quedarme así (soltera) años, decía que en algún momento saldría con alguien y nada más, pero de repente lo conocí y me encantó desde el primer momento porque es bueno, cariñoso, detallista, tenemos muchas cosas en común y que nos gustan a ambos”, sostuvo Borlini.

Se te nota contenta y con los ojos relucientes de pura felicidad...

Estoy muy enamorada. Él me da mucha paz, es divertido, la pasamos bien y estoy contenta, sobre todo porque es un hombre que respeta mis tiempos y espacios. Me volvería loca si estuviera con alguien muy absorbente, pero él respeta mis tiempos y yo los suyos porque paramos a full.

Se podría decía que son el uno para el otro...

Siento que estamos por el mismo camino, nos divierte las mismas cosas y no nos gustas las mismas cosas. Hay cositas que no me gusta y él también las odia. Estamos en la misma sintonía.

Tu nueva pareja... ¿Pertenece al medio artístico?

No tiene nada que ver con la televisión ni teatro ni radio ni nada. Se llama Renzo, somos de la misma edad y el 18 (de octubre) vamos a cumplir dos meses.

¿Ya están conviviendo?

No. Olvídate... estoy súper feliz así y él también, pero es archi pronto para hablar de una cosa así (convivencia). Todavía tengo hijos viviendo conmigo, los dos más grandes vuelan en cualquier momento, pero tengo un hijo de casi 10 años. Ya lo conoció al menor y le ha caído súper bien. Para convivir tengo que conocerlo más o tener una relación de 4 o 5 años. Así la estamos pasando súper bien, pero eso no quiere decir que sea una relación informal, al contrario... es súper formal. Tengo ánimos que conozca a mi familia, a mi entorno y yo ya he conocido a gran parte de su familia.

Sin embargo, ¿No descartas la convivencia para más adelante?

Creo que sería la persona ideal para convivir porque tiene mucha paciencia, es un hombre muy tranquilo, no es nada complicado, cero tóxico, pero creemos que aún necesitamos nuestros tiempos y eso lo respetamos.





