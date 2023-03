Leslie Shaw brindó una entrevista exclusiva para el canal de Youtube del ‘flaco’ Granda. Durante la conversación, Shaw reveló que ha recibido varias invitaciones de Gisela Valcárcel para participar en programas como ‘El gran show’ y ‘El artista del año’.

Esto ocurrió durante la entrevista que tuvo la cantante con el periodista para el canal Tiempo muerto, en donde Leslie reveló que su paso por los realitys les dejó enseñanzas importantes.

“Disfruté del dinero que gané. Los realitys me han ayudado a tener un poquito más de control de cámaras, conocer más gente, mayor exposición, pero no es que: ‘Ay, qué lindo, qué emocionante’. Me arrepiento de muchas cosas, pero no me gusta hablar del pasado”, expresó Shaw.

Leslie Shaw confiensa que ‘choteó’ propuesta de Gisela y descarta ingresar a ‘EGS’:

Granda le preguntó a la cantante de ‘La Faldita’ si en algún momento consideraría la opción de participar en un programa de entretenimiento peruano.

“Me llaman para concursar, pero yo les digo, no me llamen para concursar, ya me tienen harta, yo estoy en otras”, a firmó la también modelo peruana.

“¿Te han llamado para participar en ‘El gran show’?”, preguntó el entrevistador. “Sí, qué flojera, no la hago… Imagínate, peinarme maquillarme. No, yo soy artista, hago música (…) De jurado sí, puede ser, si estoy libre” , finalizó Leslie Shaw.

