Lisandra Lizama es consciente de las críticas que ha generado al acusar a Mauricio Diez Canseco de “acoso, maltrato psicológico y hostigamiento” en el comunicado en el que dio a conocer ha decidido separarse del empresario apenas 10 meses después de haberse casado.

Es por ello que la cubana ha salido al frente para responder a los cuestionamientos de los que está siendo objeto por promocionar su próximo lanzamiento en medio del escándalo que se ha generado por la ruptura de su matrimonio, ya que muchos piensan que en realidad es una estrategia de marketing.

A través de un comunicado compartido en sus Stories de Instagram, Lisandra Lizama dejó en claro su postura. “No pienso quedarme de brazos cruzados... No pienso quedarme en una esquina llorando... No pienso sentirme más intimidada... Soy una mujer que lucha por sus sueños y nadie me lo impedirá!”, indicó al inicio del texto.

“Gracias a Dios la música y mi familia me ayuda a salir de momentos difíciles... Seguiré haciendo música y arte para ustedes los que me siguen y los que no, en Cuba, Perú y en todo el país que me abra las puertas. Tengo a un equipo que me ama a mi lado y a la mejor compositora que es mi madre... Vamos por más”, finalizó el mensaje que firma como ‘La Leona’.

Comunicado de Lisandra Lizama. (Foto: Instagram)

¿Escándalo es para promocionar su nuevo tema?

Lisandra Lizama sorprendió a todos el pasado viernes 3 de marzo con un comunicado en el que anunciaba estar separada de Mauricio Diez Canseco en el que además lo acusaba de “acoso, maltrato psicológico y hostigamiento”, pero, ¿todo este escándalo se trataría en realidad de una estrategia de marketing para promocionar su nuevo tema?”

Las sospechas han iniciado debido a que la cubana viene usando sus redes sociales para impulsar el lanzamiento de su nueva canción. En ese sentido, compartió en sus Stories de Instagram un post del productor musical y pianista Carlitos Quiroz, en el que aparecen trabajando en un estudio de grabación.

“Se viene nuevo lanzamiento”, se lee junto a la imagen de Lisandra Lizama y el músico que se publicó el sábado 4 de marzo, apenas algunas horas después de que la cantante hiciera público que su matrimonio con el popular ‘Brad Pizza’ había llegado a su fin y lanzara graves acusaciones en su contra.

Lisandra Lizama trabajando en su siguiente lanzamiento. (Foto: Captura)