Lucecita Ceballos negó que su matrimonio con el empresario Rony Ríos se haya visto perjudicado a raíz que protagonizó un beso con Manuel Capillo en ‘El gran show’, además, se pronunció sobre las críticas y cuestionamientos que le hicieron en redes sociales. “Todo está tranquilo en mi matrimonio, estamos súper bien con mi esposo. Eso no ha afectado en nada la relación, es más, mi esposo ya sabía (de la coreografía con beso) porque siempre le cuento todo. Le dije (que el beso) ya estaba pauteado como un ‘piquito’, pero se vio un poco exagerado frente a pantallas por el gesto que hicimos con los brazos. Todo fue netamente teatral, parte del baile con Manuel y nada del otro mundo”, precisó Ceballos.

¿Qué te dijo tu esposo?

No hay nada que reprochar, no me dijo nada, tenemos buena comunicación y todo está bien.

En redes sociales te criticaron por darte un beso siendo una mujer casada... ¿Cómo tomas esos comentarios?

Más que indignación o molestia, me dio risa los comentarios porque me reclamaban como si fueran mi pareja o mi novio. Las críticas no me perturben en nada, si estoy en este miedo... debo saber a qué atenerme, si estaría pendiente de lo que digan, me volvería loca. La única opinión que me debe interesar es de mi pareja, tal como corresponde. No me tomo a pecho ni las cosas lindas ni las críticas que me hagan. Me siento bien conmigo misma y lo demás es parte de la chamba. No me afecta las opiniones de las personas porque estoy más motivada que nunca.

Si te convocan para la próxima temporada de ‘El gran show’.... ¿Aceptarías?

Esperemos que llegue el momento y dependiendo de eso (propuesta), veré si me conviene o no. Además, no me gusta adelantarme a las cosas, ya aprendí a no apresurarme porque no sabemos si se dará o no. Todo llega en su momento, así que vivamos el presente.

Por cierto, ¿tu personaje de ‘Dalila’ volverá a ‘Al fondo hay sitio’?

No lo sé, no puedo adelantar nada sobre mi personaje, pero les puedo decir que estén pendientes de la serie. Estoy muy agradecida con Dios porque no he dejado de tener propuestas ni oportunidades para seguir haciendo lo que tanto disfruto, que es trabajar. Estoy súper feliz, no me falta trabajo, tengo más cosas por agradecer que por pedir o reprochar. Además, continúo trabajando para el canal de emprendimiento y contenta por la aceptación del público.





